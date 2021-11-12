Офіційний курс: гривня утримує позиції
П'ятниця, 12 листопада 2021, 19:05
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 15 листопада на рівні 26,11 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,91 грн (на 12 листопада – 29,90 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 26,10 гривні.
12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.
12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24 – 26,26 гривні.
Економічна правда
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