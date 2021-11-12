Маск прокоментував успішне IPO конкурента Tesla

фото: Rivian Automotive

Засновник Tesla Ілон Маск прокоментував IPO виробника електромобілів Rivian, яке стало найбільшим у США за сім років і дозволило компанії стати другим за вартістю автовиробником після Tesla.

Про це він написав у Twitter.

"Були сотні автомобільних стартапів, як електричних, так і на основі ДВЗ, але Tesla - єдиний американський автовиробник, який досяг великих обсягів виробництва та позитивного грошового потоку за останні 100 років", - написав бізнесмен.

Маск зуважив, що "справжньою перевіркою" стане здатність Rivian "досягти високого рівня виробництва та беззбиткового грошового потоку".

У ході розміщення акцій 10 листопада, компанія залучила близько 12 млрд дол.

Як зазначає CNBC, Rivian, який існує трохи більше 10 років, все ще не вийшов на прибутковість, а обсяг продажів у третьому кварталі, за власним прогнозом, становитиме менше 1 млн дол.

Нагадаємо:

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол.

Економічна правда