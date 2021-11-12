IBOX оскаржує у суді штраф НБУ на 10 мільйонів

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IBOX та "Леогеймінг Пей" оскаржують у суді штрафи Нацбанку за порушення фінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, у вересні регулятор повідомив, що АТ "АЙБОКС БАНК" отримав письмове застереження через порушення фінмоніторингу та закону щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, банк оштрафували на 10 мільйонів гривень за порушення того ж закону. А саме – АТ не виконувало належну перевірку нових та чинних клієнтів банку.

Тоді ж через порушення того ж закону, але у частині неналежного управління ризиками, на 549 тисяч грн оштрафовано "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ". Компанія отримала також письмове застереження за порушення низки вимог закону.

Національний банк захищатиме правомірність зазначених рішень у суді, зазанчає регулятор.

Нагадуємо:

Національний банк оштрафував IBOX банк на 10 млн грн через неналежну перевірку клієнтів, це порушує закон про запобігання відмиванню доходів.

Економічна правда