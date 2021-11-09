General Electric розділять на окремі компанії

Конгломерат General Electric, заснований ще у 1892 році, розділять на три окремі компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Усі три нові компанії будуть публічними. Акції компанії зросли на 17% після заяви.

Одна з компаній зосередиться на сфері охорони здоров’я, її планують відділити на початку 2023 року.

Напрямки відновлюваної енергетики, енергетичного обладнання та цифрового бізнесу теж об’єднаються в окрему компанію, що почне роботу у 2024 році. Решта, а саме – авіабудівництво, утворить третю компанію.

Компанія тривалий час мала фінансові проблеми, а з 2015 року переважно була збитковою. Саме у 2015 році General Electric продав свій фінансовий підрозділ, після чого у 2016 році мав змогу отримати прибуток.

GE своїми діями намагається до кінця 2021 року скоротити борговий тягар на понад 75 мільярдів доларів на три роки, зазначили в компанії.

Конгломерат General Electric було засновано ще у 1892 році. Ринкова вартість компанії наразі оцінена у 119 млрд доларів.

Економічна правда