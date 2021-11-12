НБУ цьогоріч "відбілив" репутацію трьох причетних до "банкопаду" банкірів

Ярослав Матузка фото нбу

Національний банк після перевірки обставин вирішив не застосовувати ознаки небездоганної ділової репутації щодо трьох кандидатів на посади керівників банку.

Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка розповів в інтерв’ю Finclub.

Таким чином він прокоментував слова ексдиректора департаменту фінансової стабільності Віталія Ваврищука в інтерв’ю ЕП. Тоді він заявив, що НБУ погоджував на топпосади у банках осіб, причетних до "банкопаду" 2014-2017 років.

За словами Матузки, регулятор ретельно вивчає всі обставини виникнення ознаки небездоганної репутації. Зокрема, причинно-наслідковий зв’язок між діями кандидата на посаду керівника та негативними наслідками.

"Це комплексний та ретельний аналіз з метою встановлення реальної залученості особи до певних негативних дій та можливості банкіра вплинути на обставини, що призвели до настання цих негативних подій", – пояснив він.

Також Матузка зазначив, що фінальне рішення не є одноосібним, а ухвалюється колегіально на засіданнях відповідних органів НБУ, "де кожен з членів має можливість висловити своє професійне судження".

Цього року НБУ таким чином ухвалив рішення не застосувати ознаки небездоганної ділової репутації щодо трьох кандидатів на посаду керівників банку. Водночас шістьом кандидатам було відмовлено у "відбілюванні".

Матузка додав, що "кожен такий кейс є індивідуальним та досліджується НБУ дуже ретельно".

Більше читайте в інтерв’ю: Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності

Нагадуємо:

В інтерв’ю ЕП ексдиректор з фінстабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк погоджував на топпосади у фінустановах осіб, причетних до "банкопаду" 2014-2017 рокі