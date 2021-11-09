В УЗ планують прокласти окрему гілку до "Буковеля"

ФОТО З FACEBOOK "БУКОВЕЛЮ"

До гірськолижного курорту "Буковель" планують прокласти окрему залізнину гілку довжиною 20 км.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на відповідь УЗ на запит.

В УЗ вдповіли, що влітку звернулося керівництво ТзОВ "Буковель" із проханням розглянути можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту.

"Згідно з договором, фінансування проєкту має взяти на себе курорт, натомість "Укрзалізниця" має розробити передпроєктну пропозицію. Вартість будівництва та деталі проекту розголошувати відмовились, посилаючись на комерційну таємницю", - йдеться у повідомленні.

У жовтні директор філіалу УЗ "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський у коментарі ЦТС заявив, що одним із варіантів будівництва гілки до "Буковелю" є продовження залізниці від станції Татарів безпосередньо до курорту.

"Поки що це на рівні передпроєктного технічного обґрунтування. Вивчається, які траси можна продовжити, оскільки рельєф там непростий, вздовж річки, точно необхідно буде будувати тунелі. Тобто, йдеться про суттєві інвестиції.

До речі, є зацікавлені в цьому інвестори", - сказав Перцовський.