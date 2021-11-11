Співзасновник Gitlab Запорожець покидає проєкт 

Сід Сібранді (зліва) та Дмитро Запорожець фото: Gitlab

Співзасновник DevOps платформи Gitlab Дмитро Запорожець покидає проєкт після 10 років роботи.

Про це стало відомо 11 листопада з блогу на сайті Gitlab.

Запорожець обіймав посаду Engineering Fellow. Він "написав" GitLab у 2011 році разом із колегою Валерієм Сизовим. Згодом до них долучився нідерландець, зараз – СЕО компанії Сід Сібранді, який допоміг GitLab перетворитися на DevOps платформу.

У блозі Запорожець додав, що хотів присвятити GitLab 10 років з моменту початку проєкту. Наразі він виконав своє бачення на ці 10 років і відчуває, що може йти з почуттям гордості за те, яким став GitLab.

"Це була дивовижна подорож за останні 10 років. І тільки минулого місяця, 14 жовтня 2021 року, я приєднався до Сіда в Nasdaq у Нью-Йорку, оскільки GitLab стала публічною компанією", – розповідає він.

Він також подякував всім, хто вірив і підтримував проєкт. "Я не можу дочекатися, щоб побачити, що далі зроблять команда та спільнота", – резюмує у своєму зверненні співзасновник GitLab.

GitLab — платформа DevOps для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів для забезпечення якості продукту. Платформа постачається у вигляді єдиної програми.

Нагадуємо:

Стартап для розробників GitLab, співзасновником якого є харків'янин Дмитро Запорожець, вийшов на IPO (первинне публічне розміщення акцій) на біржі Nasdaq - після першого дня торгів акції зросли на 35%, а капіталізація GitLab становить 14,9 млрд дол.

У рейтингу найбагатших українців за версією українського Forbes Запорожець посів 23 місце (450 млн дол).

GitLab стала "єдинорогом", тобто була оцінена у мільярд доларів, ще у 2018 році.

Економічна правда