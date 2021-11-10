Інфляція у США сягнула піку за понад 30 років

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Інфляція у США прискорилася до 6,2%, що є найвищим значенням з 1990 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міністерства праці США.

Протягом жовтня споживчі ціни зросли на 0,9%.

Інфляційний тиск зумовлений цінами на енергію, житло, їжу та транспортні засоби сприяли підвищенню рівня в жовтні і вказували на те, що інфляція виходить за межі категорій, пов’язаних із відновленням економіки.

Після публікації звіту ф’ючерсні контракти впали, натомість зросла дохідність десятирічних бондів Казначейства США і зміцнився долар.

Підприємства підвищують ціни на свою продукцію передусім внаслідок сильного споживчого попиту на тлі відновлення економіки. З іншого боку бізнес знаходиться в умовах логістичних затримок та дефіциту кваліфікованих працівників, що підвищує витрати на виробництво.

Такі результати жовтня дають підстави вважати, що підвищена інфляція триватиме довше, ніж очікувалося. Федеральний резерв муситиме стримувати інфляцію та, ймовірно, вдаватиметься до більш жорсткої монетарної політики. Йдеться про згортання майже нульових відсоткових ставок та більш швидке скорочення викупу облігацій.

Базова інфляція, що не враховує ціни нестабільних складових продовольства та енергетики, зросла на 4,2% у річному вимірі – найбільше з 1991 року.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система США оголосила про початок згортання антикризової програми викупу активів.

Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами у діапазоні 0-0,25% річних, а також анонсувала згортання антикризових заходів.

Економічна правда