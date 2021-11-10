Оновлені вагони-трансформери курсуватимуть у складі поїзда Київ – Херсон

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9 вагонів, які пройшли капітальний ремонт на потужностях АТ "Укрзалізниця", із 12 листопада курсуватимуть у складі пасажирського поїзда № 766 Київ - Херсон.

Про це під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

В УЗ додають, що вагони-трансформери підходять і для довгих, і для коротких маршрутів.

"Оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. Також у купе встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками - спеціальні полички для підзарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це плановий капітально-відновлювальний ремонт, який коштує близько 16 млн грн, що майже вдвічі дешевше за придбання нового вагона.

При цьому, середня ціна нового вагона - близько 30 млн грн.

"Роботи здійснюються на власних виробничих потужностях АТ "Укрзалізниця". Зокрема, капітально-відновлювальний ремонт зазначених вагонів виконано в депо Бахмач, Каховка, Синельникове. Після такої модернізації компанія отримує фактично нові вагони, однак їх вартість суттєво нижча від вартості нових", - заявили в компанії.

В УЗ нагадали, що з початку року відновили капітально-відновлювальним ремонтом 16 таких вагонів. Наразі 7 з них курсують у складі поїзда № 737/738 Запоріжжя - Київ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує повернути на маршрути два двоповерхові електропоїзди Skoda наприкінці цього року і на початку наступного.

Економічна правда