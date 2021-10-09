За січень-вересень видатки відстають від плану майже на 100 млрд: у KSE назвали причини

З початку року ще й досі непрофінансовано 69 млрд грн планових видатків за загальним фондом, та 30,9 млрд грн за спеціальним фондом.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Там зазначити, що попри те, що у вересні Уряд значно прискорив використання видатків: при плані 113,9 млрд грн (за загальним фондом), фактично профінансовано 109,7 млрд грн, видатки відстають від плану.

Для такої ситуації на їх думку є три ключові причини:

Невчасне використання органами влади тих коштів, які вже надані Держказначейством: за січень-вересень їх сума склала 58,3 млрд грн (за загальним фондом держбюджету).

Економія Уряду на обслуговуванні держборгу (9,3 млрд грн) та сплаті по гарантійних зобов’язаннях (3,1 млрд грн). "Це є позитивною новиною, і наслідком, зокрема, більш міцної гривні порівняно з обмінним курсом, який закладався при плануванні бюджету", - зазначили аналітики.

Окремі органи влади ще й досі не затвердили необхідні для фінансування документи - паспорти бюджетних програм. "На 5 жовтня не затверджено паспорти близько 5%, або 24 бюджетних програм на загальну суму 3 млрд грн, з них по три паспорти припадає на МОН, Міндовкілля, Мінагро та Мінінфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 23 вересня схвалила законопроєкт №6052 у першому читанні щодо збільшення доходів бюджету на 40 млрд грн та їхнього виділення на виплату житлових субсидій та дороги