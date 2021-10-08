Часткова приватизація "Укргазбанку": у фінустанові повідомили, на якому етапі угода

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"Укргазбанк" та уряд продовжують працювати над виконанням умов угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), відповідно до якої вона може отримати частину акцій цього банку.

Про це у коментарі "Економічній правді" повідомив голова наглядової ради банку Теймур Багіров.

"За умовами цієї угоди і наш акціонер, і банк мають ряд зобов’язань та досягнення необхідних показників. Над цим зараз і працюємо", — зазначив Багіров у відповідь на запитання, на якому саме етапі наразі перебуває угода про входження IFC у капітал банку.

Наразі банк отримав кошти від IFC у повному обсязі — 30 млн євро. Ключовими напрямками використання цих коштів є проєкти з підвищення енергоефективності, відновлювальної енергетики, екологічного будівництва, системи акумулювання та зберігання енергії, утилізації відходів, підвищення ефективності використання водних ресурсів.

Частину коштів Міжнародної фінансової корпорації в межах отриманого кредиту Укргазбанк вирішив спрямувати на програми у сфері охорони здоров’я.

"Серед останніх кейсів – фінансування медзакладів Львова на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та обладнання для виробництва кисню. І таких угод стає дедалі більше по всій Україні", — додав Багіров.

В "Укргазбанку" підтвердили ЕП, що, відповідно до умов угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією, остання отримала право конвертувати зобов’язання банку у частку в його капіталі. Розмір цієї частки складає до 20% акцій.

Водночас у банку не повідомили, коли саме може відбутися угода з часткової приватизації фінустанови.

"Взагалі IFC може придбати акції до 20% і відбутися це може у будь-який час протягом дії кредиту", — підкреслив голова наглядової ради банку.

За його словами, банк звітує перед IFC щодо досягнення зазначених у кредитній угоді показників на щоквартальній основі. Прозвітувати там планують й безпосередньо перед конвертацією кредиту в акції банку.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, нібито Офіс президента намагається загальмувати угоду про входження Міжнародної фінансової корпорації у капітал Укргазбанку.

Нагадаємо:

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Ярослав Вінкуров, ЕП