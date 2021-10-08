Apple хоче, аби з iPhone можна було керувати налаштуваннями в авто

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Техкомпанія Apple працює над тим, аби водії могли зі свого iPhone керувати клімат-контролем, радіо, а також отримувати дані спідометра та тахометра.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішні джерела.

Всередині компанії технологію називають IronHeart, або "залізне серце". Наразі вона перебуває на ранньому етапі розробки і потребуватиме співпраці з автовиробниками.

Планується, що система матиме доступ до низки налаштувань та датчиків. Наприклад, зчитувати температуру всередині та ззовні авто, вологість, а також керувати клімат-контролем. Крім того, IronHeart матиме доступ до керування сидіннями, а також отримувати дані зі спідометра, тахометра та щодо пального.

Це стане певним продовження технології CarPlay, яку Apple випустила 7 років тому. Її наразі підтримують понад 600 моделей автівок, зазначає Bloomberg.

Раніше компанія створила схожі можливості для свого голосового помічника Siri: вона також могла змінювати радіостанції, рухати сидіння та керувати температурою в авто. Проте ці опції зникли з оновленням операційної системи iOS 15.

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Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

Економічна правда