На дорогах запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Адреси

фото: мвс

У 7 містах України з 8 жовтня запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Комплекси автофіксації запрацюють на дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква.



Розташування приладів:

м. Кременчук (1 прилад контролю КАСКАД)

просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю КАСКАД)

вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу – вул. Вишнева.

вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу – в’їзд у місто.



вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу – в’їзд у місто.

вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу – вул. Світла.

вул. Євгена Коновальця, 411 напрямок спрямування приладу – вул. Довбуша.

м. Тернопіль (4 прилади контролю КАСКАД)

просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу – вул. Богдана Лепкого.

просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу – Збаразьке шосе.

вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу – просп. Степана Бандери.

вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу – вул. Карпенка.

м. Кропивницький (2 прилади контролю КАСКАД)

вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу – вул. Шатила.

вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу – вул. Івана Олінського.

м. Миколаїв (1 прилад контролю КАСКАД)

просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе.

м. Суми (5 приладів контролю КАСКАД)

вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу – вул. Люблінська.

вул. Харківська, 96 напрямок спрямування приладу – вул. Сергія Табали.



вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу – вул. Гагаріна.

вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу – площа Незалежності.

вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу – вул. Івана Харитоненка.

м. Біла Церква (2 прилади контролю КАСКАД)

просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу – вул. Короленка.

вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу – вул. Некрасова.

Таким чином, з 8 жовтня кількість комплексів автофіксаціі збільшиться до 178.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитись за посиланням: https://cutt.ly/GWLjHvk.

Нагадаємо:

Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України з 27 серпня.

На автомобільних дорогах України 3 вересня запрацював ще 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Економічна правда