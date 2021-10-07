На дорогах запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Адреси
У 7 містах України з 8 жовтня запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Комплекси автофіксації запрацюють на дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква.
Розташування приладів:
м. Кременчук (1 прилад контролю КАСКАД)
просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
м. Івано-Франківськ (5 приладів контролю КАСКАД)
вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу – вул. Вишнева.
вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу – в’їзд у місто.
вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу – в’їзд у місто.
вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу – вул. Світла.
вул. Євгена Коновальця, 411 напрямок спрямування приладу – вул. Довбуша.
м. Тернопіль (4 прилади контролю КАСКАД)
просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу – вул. Богдана Лепкого.
просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу – Збаразьке шосе.
вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу – просп. Степана Бандери.
вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу – вул. Карпенка.
м. Кропивницький (2 прилади контролю КАСКАД)
вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу – вул. Шатила.
вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу – вул. Івана Олінського.
м. Миколаїв (1 прилад контролю КАСКАД)
просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе.
м. Суми (5 приладів контролю КАСКАД)
вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу – вул. Люблінська.
вул. Харківська, 96 напрямок спрямування приладу – вул. Сергія Табали.
вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу – вул. Гагаріна.
вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу – площа Незалежності.
вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу – вул. Івана Харитоненка.
м. Біла Церква (2 прилади контролю КАСКАД)
просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу – вул. Короленка.
вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу – вул. Некрасова.
Таким чином, з 8 жовтня кількість комплексів автофіксаціі збільшиться до 178.
З картою розміщення комплексів можна ознайомитись за посиланням: https://cutt.ly/GWLjHvk.
Нагадаємо:
Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України з 27 серпня.
На автомобільних дорогах України 3 вересня запрацював ще 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Економічна правда
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