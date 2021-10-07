Під 1000% річних: компанії зобов’яжуть розкривати всі умови кредитів

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Мікрофінансові організації зобов’яжуть показувати на сайтах та у рекламі повну вартість кредиту для споживача, а також заборонять показувати лише ставку у 0%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на ухвалену постанову.

Згідно вимог регулятора, небанківські фінустанови повинні надавати повну інформацію про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача. Це стосується сайтів установ, їхньої реклами, розкриття інформації щодо мікрокредитів тощо.

Фінустанови повинні розкривати вичерпну інформацію про послуги на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі, яку споживачі зможуть завантажити у вигляді файлу.

На вебсайтах повинна бути достатня та достовірна інформація про умови надання споживчих кредитів. Йдеться про загальну вартість кредиту з усіма комісіями і платежами, реальну річну процентну ставку, строки та суми, умови дострокового повернення, штрафні санкції.

Мінімальний чіткий перелік мінімально необхідної споживачеві інформації сайти повинні містити вже з 8 січня 2022 року. Зокрема, повну назву та контактну інформацію фінустанови, дані щодо ліцензії, характеристики кредиту.

З 8 квітня 2022 року на вебсайтах усіх небанківських фінансових установ мають з’явитися калькулятори для розрахунку витрат за кредитом з урахуванням обраних споживачем умов кредитування.

Реклама кредитів не повинна вводити споживача в оману, кажуть в НБУ. Наприклад, зазначення лише привабливої для споживача відсоткової ставки на рівні 0% чи 0,01% недопустиме.

У рекламі споживчого кредиту має вказуватися реальна річна процентна ставка, максимальна сума та строк кредиту. Ці вимоги не застосовуються до іміджевої реклами фінансових установ, що не містить зазначення умов конкретних кредитних продуктів.

Також існуватимуть вимоги до шрифтів, кольору рекламних текстів, його фону та розміщення тощо. Це потрібно, аби реклама була візуально зрозумілою.

Аналогічні вимоги вже працюють для банків, що надають споживчі кредити.

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Економічна правда