У НБУ відреагували на скандал із головою "Укрексімбанку"

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Нацбанк "уважно відстежує" розвиток подій довкола "Укрексімбанку" та діятиме відповідно до свого мандату.

Про це повідомили в НБУ у відповідь на запит ЕП.

"Національний банк України вже відреагував на ситуацію в "Укрексімбанку". Ми надіслали запит на наглядову раду банку щодо отримання інформації про випадок зі знімальною групою програми "Схеми" і уважно відстежуємо розвиток подій довкола Укрексімбанку.

Ми переконані, що топ-менеджмент банків має зберігати професіоналізм та повагу до прав і свобод кожної людини у будь-якій проблемній ситуації. Подібний підхід в комунікаціях з журналістами є неприпустимим", - заявили в регуляторі.

У НБУ додають, що діятимуть відповідно до свого мандату.

"За результатами аналізу всієї наявної інформації та пояснень Укрексімбанку, а також орієнтуючись на результати розслідувань правоохоронних органів, регулятор готовий приймати подальші рішення щодо ситуації, яка склалась", - резюмували в Нацбанку.

Там також додали, що НБУ може розглядати питання про відповідність керівника банку визначеним законодавством вимогам після отримання інформації, що може свідчити про відсутність у особи бездоганної ділової репутації.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

Біля будівлі "Укрексімбанку" зібралися десятки небайдужих громадян, котрі вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Економічна правда