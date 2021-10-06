"УкрексімБИК": біля банку, де напали на журналістів, вимагають відставки керівництва

фото: ельдар Сарахман, УП

Біля будівлі "Укрексімбанку" зібралися десятки небайдужих громадян, котрі вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Мітингарі зібралися біля банку із плакатами "UkrekximБИК", "Мецгер OUT".

Вони вимагають відставки керівництва та розслідування протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів "Схем" та намагалися знищити відзнятий матеріал.

фото: ельдар Сарахман, УП

Крім того, біля будівлі зібралися журналісти на анонсовану прес-конференцію глави банку Євгена Мецгера, проте за годину її відмінили.

Коли журналісти підійшли до будівлі, з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам - невідомо.

фото: громадське

Що було раніше: Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

Передісторія:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

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Українська правда