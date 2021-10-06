Кабмін звільнив заступника Уруського

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Кабмін звільнив Геннадія Данішевського з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Уряд призначив Данішевського заступником Уруського у березні 2021 року, до цього він працював у Державному космічному агентстві.

Нагадаємо:

Власниця ТМ "Експрес манікюр" Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей, яку наразі займає Олег Уруський.

27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.

Економічна правда