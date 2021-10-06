Голова Укрексімбанку Мецгер заявив, що сам шокований своєю поведінкою

Євген Мецгер фото нв

Голова Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що шокований нападом на журналістів у своєму кабінеті, і що його поведінка викликає у нього самого сором і огиду.

Джерело: Мецгер у Facebook

Пряма мова Мецгера: "Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня та були згодом опубліковані виданням "Схеми" з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене…

Я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене".

Деталі: Мецгер заявив, що він "за природою врівноважена людина" і "завжди вважав і вважатиме свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави".

Він попросив вибачення у журналістів "Схем" і додав, що готовий ще раз перепросити "у будь-якій зручній їм формі".

Мецгер також вибачився перед колегами, бо його поведінка завдала "величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій".

Він додав, що написав заяву про відсторонення його з посади голови правління банку, яку наглядова рада задовольнила.

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Передісторія:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда