Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти 4 компаній

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Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 5 жовтня про застосування санкцій проти 3 російських компаній та компанії із Сінгапуру.

Про це йдеться в указі президента №497/2021.

Контроль за виконанням рішення РНБО, яке вводиться в дію цим указом, Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до додатків до рішення РНБО, санкції накладаються на російські ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", ПАТ "Амурський суднобудівний завод", Федеральне казенне підприємство РФ "Казанський державний казенний пороховий завод", а також - на сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Проти російський компаній ввели санкції на 3 роки, проти сінгапурської - на 10.

Проти російських компаній застосовується повний пакет санкцій, який передбачає блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення або обмеження транзиту через території України, заборону на виведення капіталу за межі України, анулювання всіх дозвільних ліцензій і т.д.

До сінгапурської компанії не застосовується заборона на вхід невійськових і військових суден у територіальні води України.

Також РНБО вносить зміни у свої попередні рішення: від 14 травня (введено в дію указом президента 21 травня 2021 року) і від 18 червня (введено в дію указом президента 24 червня 2021 року).

Зокрема, скоротили список санкцій, введених в червні проти українського ПАТ "Морський реєстр судноплавства України": розблоковані активи компанії та знято обмеження на проведення торгових операцій.

Натомість проти російського АТ "Центр судноремонту "Звьоздочка" список санкцій, введених тим же рішенням розширили - тепер проти компанії застосований весь можливий спектр економічних обмежень.

Більш жорсткі обмеження також запровадили проти АТ "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" - санкції розширюються до максимально можливих.

У документах зазначається, що всі санкції і зміни до санкційних списків вносяться на підставі подання СБУ, інформацію про це українські дипломати повинні повідомити закордонним партнерам, зокрема ЄС та США для того, щоб підняти питання про можливість застосування ними аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

Еокномічна правда