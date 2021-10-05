Microsoft

Корпорація Microsoft випустила нову версію операційної системи - Windows 11, з 4 жовтня нова система доступна для завантаження (на день раніше, ніж анонсувалось).

Про це пише The Verge.

Ті користувачі, які нещодавно придбали пристрій із Windows 10, зможуть перейти на Windows 11 одразу.

Для всіх інших розгортання Windows 11 буде поступовим.

У Microsoft кажуть, що існуючі пристрої на Windows 10, які підходять для оновлення на Windows 11, почали оновлюватися 4 жовтня, але це будуть переважно нові пристрої, які отримають оновлення негайно.

"Ми очікуємо, що до середини 2022 року всім придатним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11", - додали в корпорації.

Microsoft представила Windows 11 в червні. Тоді у компанії заявили, що це "найбільш захищена" операційна система сімейства.

Windows 10 вийшла в 2015 році. Щороку Microsoft випускала для неї по два оновлення. При цьому, Windows 10 буде підтримуватися до 24 жовтня 2025 року.

Раніше мінімальними системними вимогами Windows 11 називали такі:

Процесор: 64-розрядний, двоядерний, 1 ГГц.

Оперативна пам'ять: 4 ГБ.

Сховище: 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів.

Графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x.

Безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.

Нагадуємо:

Раніше компанія Microsoft анонсувала дату виходу Windows 11 – з 5 жовтня комп’ютери зможуть безкоштовно оновити свою операційну систему.

Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.

Windows 11, зокрема, отримає нове меню "Пуск" і панель завдань, розташовані по центру екрана, редизайн вікон з закругленнями, тінями і анімаціями, панель з віджетами, оновлений Microsoft Store з підтримкою Android-додатків, інтеграцію з Teams та інші зміни.

Економічна правда