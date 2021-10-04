В Операторі ГТС пояснили потік газу з України до Угорщини – це реекспорт
Оператор ГТС України спростував інформацію про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини - це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ.
Про це заявив у Facebook генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
"В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності.
Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - пояснив він.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили.
З 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.
"Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці повідомив, що заявка на транзит не надійшла, хоча потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022). Там зазначили також, що через те, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.
Через плани підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.
Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".
У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію.
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Економічна правда
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