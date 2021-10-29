Всі розділи
Укр / Рус

Новий власник "Більшовика" поивнен продати Києву один із цехів за 100 мільйонів – Кличко

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 21:10
 
bigkyiv

П'ятий цех Першого київського машинобудівного заводу має бути продано Києву за 112 мільйонів гривень за рішенням суду.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Надалі цей цех буде знесено, щоб завершити будівництво розв'язки на Шулявському шляхопроводі.

"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.

Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою - 112 млн гривень.

"І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року", – уточнив Кличко.

За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.

Нагадуємо:

"Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Детальніше читайте у статті: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

приватизація завод Київ Кличко Хмельницький

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд держмайна виставив на приватизацію Калуську ТЕЦ за 230 мільйонів 29 жовтня 2021, 14:00
Фонд держмайна знову скасував приватизаційний аукціон по ОГХК: тепер планують на грудень 29 жовтня 2021, 09:20
Радник з приватизації ОГХК звернувся до уряду по додаткові гарантії для захисту інвесторів 29 жовтня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!