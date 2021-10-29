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НБУ визначив курс гривні на перший день листопада

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 19:45

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,60 грн (на 29 жовтня – 30,50 гривні).

Нагадуємо:

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.

29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда

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