НБУ визначив курс гривні на перший день листопада
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 19:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,60 грн (на 29 жовтня – 30,50 гривні).
Нагадуємо:
29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.
29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
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