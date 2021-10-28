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Китайська енергокриза: країна обмежила продаж дизпалива "в одні руки"

Четвер, 28 жовтня 2021, 16:38
 
unsplash

На тлі скорочення запасів та подорожчання пального Китай запровадив обмеження продажу на одне авто до 100 л.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно публікацій у соціальній мережі Weibo, повідомляє видання, водії вантажівок мусять цілими днями стояти у чергах, аби заправити авто.

Китай досі залишається у стані енергетичної кризи, адже запаси вугілля та газу спричинили масове закриття заводів та віялові відключення в окремих провінціях країни.

Аналітики кажуть, що енергетичне становище Китаю може лише поглибити глобальну логістичну кризу, яка утворилася внаслідок пандемії. Так, дефіцит пального вплине на перевезення на великі дистанції, а відтак – на обсяг торгівлі.

На сьогодні вантажівкам дозволяють купувати лише 100 л на кожного, що становить близько 10% об’єму автівки.

В окремих частинах країни водії повідомляють про ще більше обмеження – лише 25 л на авто. У місті Фуюань провінції Шицзячжуань вчинили інакше – обмежили ціну, на яку може заправитися автівка, до 300 юаней (47 доларів).

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Нагадуємо:

Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.

Економічна правда

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Китай енергетика

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