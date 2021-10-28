Справа Приватбанку: Суд дозволив почати заочне розслідування щодо Дубілета

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Суд за клопотанням Національного антикорупційного бюро дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо ексочільника Приватбанку Олександра Дубілета.

Відповідне рішення 28 жовтня ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, суддя ВАКС надав дозвіл здійснити спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександра Дубілета.

Сам Дубілет, повідомляє Центр протидії корупції, приєднався до судового засідання у режимі відеоконференції. Він показав два паспорти, український та ізраїльський, і пояснив, чому наразі перебуває в Ізраїлі.

За словами ексголови Привату, він не переховується від слідства, натомість прибуття в Україну на сьогодні ставить під загрозу його життя. Дубілет уточнив, що певні учасники незаконної націоналізації "Приватбанку" могли б отримати користь, якби з ним щось сталося.

Рішення ВАКС оскарженню не підлягає. У САП пояснили, що таке рішення "надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України".

Нагадуємо:

Дубілета підозрюють у розтраті коштів Приватбанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрати 137 млн грн та 8 млрд грн.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії "Інгосстрах".

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн

За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру у лютому, а згодом, у березні – за другим. Крім нього, підозри отримали й інші колишні топпосадовці Приватбанку.

У червні ВАКС заочно заарештував його, після чого в апеляції арешт скасували.

Економічна правда