Найбільша угода на українському IT-ринку: американці купують розробника Depositphotos

Американська компанія VistaPrint викупила українську компанію, яка розробляє фотосток Depositphotos та онлайн-редактор Crello.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі.

Сума угоди становила 85 млн. доларів.

За даними ain.ua, це найбільша угода на українському ІТ-ринку за останні кілька років.

VistaPrint купує 100% акцій компанії, включаючи всі проєкти: Depositphotos, Crello, Lightfield, Bird In Flight та WAS.

Засновник компанії Дмитро Сергєєв повністю відходить від управління та залишає компанію.

Вадим Нехай, який обіймав посаду керівника, залишається в компанії і приєднається до Vista як віце-президент VistaCreate (Crello) і Depositphotos, і продовжить керувати командами під керівництвом президента Vista з міжнародного бізнесу Флоріана Баумгартнера.

VistaPrint – велика американська компанія у сфері дизайну та маркетингу, частина Cimpress, яка торгується на Nasdaq. Її підрозділи займаються контентом для Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмереж, розробляють логотипи, сайти та інші брендовані матеріали, друкують промоматеріали.

Економічна правда