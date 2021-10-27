Оператор ГТС через борги Фірташа заробив вчетверо менше, ніж торік 

Через 10 млрд грн боргів облгазів перед Оператором газотранспортних систем компанія заробила за 9 місяців вчетверо менше, ніж торік.

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС.

Так, за дев’ять місяців 2021 року ОГТСУ отримав 5,8 млрд грн чистого прибутку. Тобто лише 0,2 млрд грн за ІІІ квартал.

Це у 38,5 разу менше за результат цього періоду у 2020 році. Тоді за дев’ять місяців Оператор заробив 20,9 млрд грн, а окремо у ІІІ кварталі – 7,7 млрд грн.

Чистий дохід від реалізації послуг за 9 місяців 2021 року сягає 40 млрд грн.

У компанії заявили, що 10,7 млрд грн заборгованості є ключовим фактором впливу на фінансові результати. Більшість коштів заборгували облгази Дмитра Фірташа.

"Ця ситуація відображена у фінансовій звітності через створення резерву під кредитні збитки", – пояснив фіндиректор ОГТС Юрій Кулик.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності ОГТСУ за 9 місяців 2021 року становив 8,2 млрд грн проти 26,6 млрд грн за аналогічний період минулого року. Дебіторська заборгованість ОГТСУ зросла до 12,4 млрд грн, а резерв під кредитні збитки, пов’язаний з цією заборгованістю, становив близько 8 млрд грн.

Оператор також перерахував 11,8 млрд грн податків до бюджетів.

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Українська газотранспортна система заявила про повну готовність до опалювального сезону.

Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.

У вересні 2021 року облагази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн.

Заборгованість перед ОГТСУ ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам, наголошує Оператор.

Економічна правда