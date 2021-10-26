Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро
Вівторок, 26 жовтня 2021, 20:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 26,42 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,68 грн (на 26 жовтня – 30,57 гривні).
Нагадуємо:
26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 – 26,42 гривні.
26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.
Економічна правда
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