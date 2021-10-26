Глава Мінагро розповів, які є переваги у нинішньому темпі земельної реформи

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Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що у повільному розвитку земельної реформи є свої переваги - щодо вдосконалення практики та законодавства.

Про це він сказав під час круглого столу щодо 100 днів роботи ринку землі, який ЕП провела спільно із представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та "Центром прикладних досліджень".

"Головний висновок 100 днів ринку землі - що ринок землі відбувся як юридичний та фактичний історичний період. У нас дійсно ринок землі працює, довіра до нього зростає. Система моніторингу у режимі реального часу показує обсяг транзакцій", - сказав він.

За його словами, Мінагро у питанні земельної реформи рухається етапно, основна мета: довести, що ринок землі - це нові можливості.

Із точки зору повільного поступу земельної реформи - він, власне, такий, який ми його сформували з точки зору самої моделі. Оскільки у нас консервативна редакція земельної реформи - ми поставили величезну кількість обмежень виходячи з того, що у суспільстві було дуже багато фобій, страхів, маніпуляцій...

Ми в цьому форматі прийняли командою рішення, що рухаємося етапно, з відповідними обмеженнями. І наша основна мета - довести українському суспільству, що ринок землі - це нормально, це нові можливості... Динаміка, яку ми маєм сьогодні, - більше 30 тис угод, більше 80 тис га транзакцій - є фактом того, що процес рухається у позитивній динаміці", - додав міністр.

"Земельна реформа - це надскладна, структурна реформа, яку українці чекали 30 років. Тому у такомі темпі, в якому ми рухаємося зараз, - є свої переваги з точки зору вдосконалення як практики, так і законодавства, щоб мінімізувати будь-які ризики", - сказав Лещенко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що реформа землі уповільнена.

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Економічна правда