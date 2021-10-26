Вперше з 2019 року: Украерорух звітує про квартальний прибуток

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Украерорух у ІІІ кварталі вперше з 2019 року отримав прибуток у 183 млн грн і скоротив збиток від початку року.

Про це повідомила пресслужба Украероруху.

В агентстві зауважують, що при цьому інтенсивність повітряного руху у ІІІ кварталі була на 26% нижчою порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Прибуток компанії пов’язується з ефективним використанням залучених кредитних коштів, антикризовими заходами та залучення авіакомпаній до використання повітряного простору України.

Важливим фактором, підкреслили в Украерорусі, стало потроєння кількості польотів у повітряному просторі над Чорним морем. З червня 2021 року там змінилася ставка за аеронавігаційне обслуговування: вартість 100 км прольоту становить 25 євро замість 51,1 євро.

Відтак сукупний збиток за підсумками 9 місяців зменшено з 260 млн грн до 77 млн грн. Торік збиток компанії за 12 місяців сягнув 1 млрд грн на тлі падіння авіатрафіку через пандемію.

Також Украерорух пояснює, що ІV та І квартал 2022/23 років (зимова навігація) є сезонно збитковими для всіх учасників авіаційного ринку. "Однак підприємство входить до нього у стабілізованому фінансовому стані та з чітким планом дій на наступний рік", – резюмують в агентстві.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року державне підприємство "Украерорух" отримало чисті збитки на суму 1,5 мільярда гривень.

Економічна правда