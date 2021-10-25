Облікова ставка НБУ несправедлива до бізнесу – Данілов

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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає діючу облікову ставку НБУ несправделивою по відношенню до бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Процентна ставка в нашій банківській системі абсолютно несправедлива по відношенню до бізнесу. Наш бізнес не може конкурувати з процентною ставкою, яка є в інших країнах.

Про це чомусь ніхто ніколи не говорить, про це немає дискусії. Тому що є вислів "гроші люблять тишу". Так, хлопці? Але не в цьому процесі", - заявив Данілов.

За його словами, фінансова сфера в Україні монополізована і це, вважає Данілов, "дуже небезпечний елемент".

"Ось, ви бізнесмен - спробуйте піти в банк і взяти кредит. Спробуйте пройти ці десять кіл пекла, і вам в кредиті в 95% випадків відмовлять. Тому що ця система теж монополізована.

Не пам'ятаю хто, але хтось сказав: "Дайте мені управляти фінансами країни і мені без різниці, хто у вашій країні буде президентом". Це фундаментальне питання. І те, що стосується фінансів... На сьогодні банківська система сама не працює в тому вигляді, в якому вона повинна була б працювати на нашу державу", - додав Данілов.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики. Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає. При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Нагадаємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.