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Про ринок землі: все, що треба знати

Мінагро хоче розширити програму держкомпенсацій для зрошувальних проєктів

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:05
 
unsplash

Мінагрополітики ініціюватиме розширення програми компенсацій для зрошувальних проєктів.

Про це заявив міністр Роман Лещенко, передає прес-служба відомства.

За словами міністра, пілотні проєкти з впровадження вітчизняних меліоративних систем українськими аграріями реалізовані на лівому березі Дністровського лиману, в межах Біляївського та Овідіопольського районів Одещини, де розташована Нижньодністровська зрошувальна система.

"Паралельно Міністерство працює разом з ЄБРР над інвестиційним проєктом із модернізації та ремонту магістральних каналів і насосних станцій на самій системі", - додали в Мінагро.

"Ми рухаємося на двох рівнях: перший - це приватні інвестиції у внутрішньогосподарські системи з пріоритетом на вітчизняних виробниках меліоративного обладнання, другий - інвестиції держави в міжгосподарську мережу.

Наступний етап - ухвалення в листопаді закону про ОВК та запуск в т.ч. на Одещині у наступному році відповідних об’єднань водокористувачів, з масштабуванням приватних інвестиції аграріїв і як наслідок запуск спільного проєкту ЄБРР та Мінагрополітики щодо відновлення 45 тис га на Нижньодністровській зрошувальній системі", - додав Лещенко.

Він серед завдань влади на найближчий час назвав зокрема: стимулювання реалізації інвестпроєктів шляхом відповідної підтримки через Державне агентство водних ресурсів України; здешевлення вартості електроенергії для аграріїв (шляхом переходу з другого класу, який є економічно немотивованим, на перший); подальша підтримка аграріїв, які використовують меліоровані землі.

У Мінагро нагадали про ухвалену Постанову Кабміну, яка передбачає механізм спрямування коштів у розмірі до 25 % вартості витрат (без урахування ПДВ) за введені в експлуатацію зрошувальні системи.

"І ми продовжимо ініціювати ще більше розширення програми компенсацій для зрошувальних проєктів. Вони вже довели свою очевидну ефективність та економічну доцільність на півдні України.

Держава й надалі стимулюватиме збільшенні зрошуваних площ на території областей та сприятиме локалізації виробництва меліоративного обладнання на території України", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Сільгосптоваровиробники, які використовують зрошувані землі для виробництва сільськогосподарської продукції, отримають державну підтримку.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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