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"Ощадбанк" наблизився до кредиту ЄБРР з можливістю увійти в капітал

Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:54
 
фото Економічна правда

Державний "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали мандатний лист щодо кредиту до 100 млн євро з можливістю увійти в капітал "Ощаду".

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Йдеться про довгострокове фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку" на суму до 100 млн євро. 

Представники банків домовилися працювати над меморандумом порозуміння згідно стратегії розвитку АТ "Ощадбанк" на 2021-2024 роки, а також згідно урядових цілей знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.

Мінфін зауважив, що ЄБРР наразі інвестував понад 15 млрд євро у 505 проектів в Україні.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка погодити мандатний лист між Ощадбанком та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо кредиту у 100 мільйонів євро з можливістю конвертації в акції банку. 

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Економічна правда

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Ощадбанк ЄБРР

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