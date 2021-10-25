"Ощадбанк" наблизився до кредиту ЄБРР з можливістю увійти в капітал
Державний "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали мандатний лист щодо кредиту до 100 млн євро з можливістю увійти в капітал "Ощаду".
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Йдеться про довгострокове фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку" на суму до 100 млн євро.
Представники банків домовилися працювати над меморандумом порозуміння згідно стратегії розвитку АТ "Ощадбанк" на 2021-2024 роки, а також згідно урядових цілей знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.
Мінфін зауважив, що ЄБРР наразі інвестував понад 15 млрд євро у 505 проектів в Україні.
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка погодити мандатний лист між Ощадбанком та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо кредиту у 100 мільйонів євро з можливістю конвертації в акції банку.
Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.
Економічна правда
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