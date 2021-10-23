У Мінекономіки назвали проблеми для діяльності наглядових рад

У Міністерстві економіки вважають,що наразі головною проблемою для діяльності наглядових рад є відсутність встановлених цілей та показників ефективності.

Про це заявила заступниця міністра Крістіна Голубицька.

"Наша мета - створення балансу між відповідальністю та винагородою членів наглядових рад. Ми розуміємо, якщо наглядові ради не матимуть повноважень та відповідальності – вони не зможуть вплинути на результат діяльності компанії", - заявила вона.

За її словами, наразі розробляється систему, в якій держава буде проактивним власником відповідно до принципів ОЕСР. "Саме держава має встановлювати цілі наглядовим радам та контролювати їх досягнення.

Це дозволить наглядовим радам значно підвищити ефективність як своєї діяльності, так і діяльності державних підприємств", - прокоментувала заступниця міністра.