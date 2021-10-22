Середній дохід українських ІТ-компаній від іноземних клієнтів за рік зріс на третину – дослідження
Сернедній дохід українських IT-компаній, які працюють з іноземними клієнтами, зріс на 29% за рік - з першої половини 2020 по першу половину 2021 року.
Про це свідчать дані платіжної платформи Payoneer.
Зазначається, що найбільше зріс середній дохід ІТ-бізнесів у Києві - на 41%.
На другому місці Одеса, де їхні заробітки збільшились на понад третину, на 36%. Його наздоганяє Харків - плюс 29%.
Закривають топ-5 міст Львів і Дніпро - плюс 21% та 20% відповідно.
Рейтинг великих міст за найбільшим середнім доходом ІТ-компаній у першому півріччі 2021 року:
- Харків
- Львів
- Одеса
- Київ
- Дніпро
Найбільше у січні-червні 2021 року заробили харківські ІТ-компанії - їхній середній дохід виявився на 6% вищим, аніж у львівських.
"На другому місці опинився Львів, де ІТ-бізнеси за перше півріччя 2021-го заробили на 6% більше, аніж в Одесі. Натомість в Одесі та Києві середній дохід ІТ-компаній практично однаковий - з різницею в 1%.
На останньому місці серед найбільших міст - Дніпро, водночас там ІТ-підприємства заробляють всього на 2% менше, ніж у столиці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Українські ІТ-компанії, які напряму надають послуги іноземним клієнтам, за січень-березень 2021 року отримали на 32% більше виплат, ніж за відповідний період 2020 року.
Економічна правда
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