Виплати українським IT-компаніям від іноземних клієнтів зросли на 32% – дослідження

Українські ІТ-компанії, які напряму надають послуги іноземним клієнтам, за січень-березень 2021 року отримали на 32% більше виплат, ніж за відповідний період 2020 року.

Про це свідчить дослідження компанії Payoneer щодо діяльності українців на міжнародних ринках за 1 квартал 2021 року.

Зазначається, що серед топ-5 категорій, які отримали найбільше виплат за 1 квартал цього року: фрілансери, онлайн-продавці, IT-компанії, стокери(фотографи, які заробляють на фотостоках) та креатори на соціальних платформах.

"У 1 кварталі 2021 року найбільші суми українцям приніс фріланс. Його наздоганяє електронна комерція, де отримали на 6% менше. Виплати онлайн-продавцям перевищили зарахування ІТ-компаніям на 150%. Водночас IT-компанії отримали у 5 разів більше виплат, аніж стокери. Зарахування останнім виявились на 9% вищими, аніж у креаторів на соціальних платформах", - йдеться у повідомленні.

"За перший квартал 2021 року українці отримали на 47% більше виплат, аніж за перші три місяці 2020 року. Розвиток діджитал-економіки лише набирає обертів", - заявив генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі Ігор Ковальов.

"Якщо порівнювати результати українців впродовж перших трьох місяців 2020 та 2021 років, то найвищий приріст у стримерів - зарахування від live-трансляцій зросли на 1071%, або майже у 12 разів.

Транспортні компанії отримали на 703% більше виплат, креатори на соціальних платформах - на 140%", - додали в Payoneer.

При цьому, у 1 кварталі 2021 року онлайн-викладачі отримали на 63% більше виплат, ніж у 1 кварталі 2020-го.

Зарахування українським фрілансерам також зросли - на 23%.

Економічна правда