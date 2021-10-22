Пластик за парниковими газами може обігнати вугільні ТЕС у Штатах

Carl Court/Getty Images

Виробництво пластмас до 2030 року може спричинити більше викидів парникових газів, ніж вугільні електростанції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Беннінгтонського коледжу та Beyond Plastics.

Щороку пластмасова промисловість спричиняє викиди щонайменше 232 мільйонів тонн парникових газів. Йдеться про повний життєвий цикл: від буріння нафти та газу заради пального для своїх об’єктів до спалювання пластикових відходів.

Це еквівалентно 116 електростанціям, що працюють на вугіллі.

За словами Джудіт Енк, колишньої регіональної адміністраторки Агентства з охорони навколишнього середовища США та директорки Beyond Plastics, наразі будуються щонайменше десяток заводів із виробництва пластику. У планах – ще 15.

Їхня робота може нівелювати усі досягнення від поступового переходу від вугільної енергії до відновлюваних джерел енергії, заявила Енк.

На результати відреагували в Асоціації індустрії пластмас США. Їхній прессекретар Джордж О'Коннор заявив, що звіт оперує вибірковими даними. Натомість існують інші дослідження, які показують меншу кількість викидів вуглецю від пластику внаслідок меншої ваги та тривалості використання порівняно з, наприклад, склом та папером.

У Beyond Plastics на це відповіли, що звіт базується на даних Агентства з охорони довкілля США та Департаменту торгівлі, які вже ґрунтуються на звітності пластикової промисловості. Вона визнала, що пластик легкий і міцний, але додала, що розрахунки галузі нехтують іншими факторами, які збільшують обсяг розрахованих викидів.

Нагадуємо:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів створило рейтинг найбільших забрудників атмосферного повітря за 2020 рік, його очолили підприємства Ріната Ахметова та Лакшмі Міттала.

Економічна правда