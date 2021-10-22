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Закон про олігархів знову винесуть в Раду через неузгоджені правки

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:38
 
скріншот засідання вр

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує Раді переголосувати неузгодженості в ухваленому раніше законі про олігархів.

Відповідне рішення комітету опублікував нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

Згідно рішення, комітет встановив неузгодженості у чотирьох статтях. А саме, у статтях 4 та 5 закону щодо повідомлення потенційного олігарха про засідання Ради нацбезпеки та забезпечення права надати РНБО особисті пояснення.

Також потребу в уточненні знайшли у статті 6 щодо правових наслідків для визнаних олігархами осіб. Статтю 9 щодо виключення олігарху з реєстру пропонується узгодити зі статтею 3 закону.

Відтак комітет пропонуватиме голові ВР усунути неузгодженості згідно статті 131 Регламенту ВР. У такому разі питання буде винесено на розгляд Ради без попереднього включення у порядок денний у день внесення його Головою ВР.

Нагадуємо:

Верховна Рада відхилила усі 12 постанов про скасування рішення Ради про прийняття президентського "антиолігархічного" законопроєкту №5599.

23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК.

Економічна правда

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