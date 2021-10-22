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Фонд держмайна заявив про чергову перемогу в суді у справі заводу "Більшовик"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:55
 
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Фонд держмайна одержав чергову судову перемогу для забезпечення державного контролю над усім майном Першого київського машинобудівного заводу.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

"20 жовтня 2021 року у судовому засіданні відбувся розгляд заяви компанії, яка намагалася незаконно отримати у власність 5 будівель на території заводу "Більшовик", за результатами якого було відмовлено у задоволенні заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення Північного апеляційного суду унеможливило спробу компанії, яка незаконно відчужила будівлі заводу "Більшовик", нівелювати рішення Верховного Суду, котрий раніше визнав протиправним вибуття майна з власності заводу.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що зазначене рішення суду, яке стосується майна заводу "Більшовик", є важливим етапом на шляху до проведення приватизації цього об’єкта, яка відбудеться 27 жовтня.

Нагадуємо:

Раніше представник інтересів компанії "Агроміл Дистриб'юшин" заявив, що суд підтвердив законність придбання права власності на спірне нерухоме майно, розташоване на території "Першого Київського машинобудівного заводу".

У 2019 році п'ять будівель на території ПКМЗ площею понад 6,3 тис кв м були відчужені та продані на торгах державним підприємством СЕТАМ двом приватним компаніям.

Фонд державного майна оскаржив операцію і справа дійшла до Верховного Суду.

У лютому 2021 року Фонд держмайна отримав позитивне рішення Верховного Суду в справі щодо відчуження майна. За рішенням суду останньої інстанції, торги визнано недійсними, а майно має повернутися до складу заводу.

У фонді кажуть, що за допомогою рішення верховної інстанції зможуть перемогти в трьох інших судових справах щодо відчуженого майна та "остаточно відновити цілісність об'єкта приватизації".

За словами поінформованого джерела, за відчуженням частини "Більшовика" стоять представники колишньої влади. Компанія "Агроміл дистрибюшн", з якою судиться Фонд держмайна, належить Вадиму Коліснику.

Економічна правда

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приватизація Фонд держмайна

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