Власник окремих будівель на території "Більшовика" заявляє про законність їх придбання

Суд підтвердив законність придбання компанією "Агроміл Дистриб'юшин" права власності на спірне нерухоме майно, розташоване на території "Першого Київського машинобудівного заводу" ( "Більшовик").

Про це йдеться в рішенні Північного апеляційного господарського суду, повідомив ЕП представник інтересів "Агроміл Дистриб'юшин" Юрій Мосунов.

"За результатами засідання суд ухвалив постанову, якою задоволено апеляційну скаргу "Агроміл Дистриб'юшин", скасовано рішення суду першої інстанції та відмовлено в задоволенні позову АТ "ПКМЗ", – заявив Мосунов.

Аукціон з продажу 100% акцій "ПКМЗ" запланований на 27 жовтня. Стартова ціна - 1,39 млрд грн.

Нагадуємо:

У 2019 році п'ять будівель на території ПКМЗ площею понад 6,3 тис кв м були відчужені та продані на торгах державним підприємством СЕТАМ двом приватним компаніям.

Фонд державного майна оскаржив операцію і справа дійшла до Верховного Суду.

У лютому 2021 року Фонд держмайна отримав позитивне рішення Верховного Суду в справі щодо відчуження майна. За рішенням суду останньої інстанції, торги визнано недійсними, а майно має повернутися до складу заводу.

У фонді кажуть, що за допомогою рішення верховної інстанції зможуть перемогти в трьох інших судових справах щодо відчуженого майна та "остаточно відновити цілісність об'єкта приватизації".

За словами поінформованого джерела, за відчуженням частини "Більшовика" стоять представники колишньої влади. Компанія "Агроміл дистрибюшн", з якою судиться Фонд держмайна, належить Вадиму Коліснику.

Економічна правда