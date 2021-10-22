Європейський лоукостер відкриває рейси з Києва до Парижа

Іспанський лоукостер Vueling з 5 грудня відкриє прямі рейси з Києва до Парижа з вартістю квитків від 30 євро.

Про це повідомляє avianews.

Авіакомпанія літатиме між столицями двічі на тиждень: в грудні вильоти виконуватимуться в різні дні, з січня – по вівторках і неділях.

Vueling використовуватиме аеропорт "Бориспіль" в Києві і "Орлі" в Парижі. "Орлі" найближче розташований до центру французької столиці – всього в 15 км.

Найдешевші квитки Київ-Париж на рейси Vueling продаються за тарифом Basic. Він включає перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40х30х20 см і однієї валізи в багажі. Її розміри не повинні перевищувати 55х40х20 см, а вага – 10 кг.

Запуск рейсу Київ-Париж лоукостером Vueling став можливий після того, як 12 жовтня Україна і Євросоюз підписали угоду про відкрите небо.

В рамках першого етапу імплементації договору авіакомпанії ЄС і України зможуть літати за будь-якими маршрутами між країнами необмежену кількість разів.