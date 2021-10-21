Тендер на закупівлю 80 нових поїздів: УЗ продовжила на місяць термін прийому заявок

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"Укрзалізниця" продовжила на місяць - до 1 грудня - терміни подання пропозицій учасниками на тендер із закупівлі 80 нових приміських і регіональних поїздів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Таке рішення було прийнято у зв'язку з активним інтересом потенційних учасників, запитами від них на надання додаткового часу для підготовки якісної тендерної документації та цінових пропозицій і прагненням АТ "Укрзалізниця" дати вичерпні відповіді на уточнюючі запитання від усіх учасників", - заявили в УЗ.

Зазначається, що до компанії надійшло більше 130 запитань та офіційні звернення щодо надання додаткового часу для підготовки тендерних пропозицій.

Термін подачі відтепер - 1 грудня 2021 року, а аукціон із закупівлі пасажирського рухомого складу відбудеться 6 січня 2022 року.

У рамках тендеру компанія планує придбати 60 електропоїздів для приміських перевезень і 20 електропоїздів для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі - понад 31,4 млрд грн.

Приміські поїзди будуть задіяні у проєкті City Express.

"До участі в тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюківський вагонобудівний завод та інші.

Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року", - нагадали в компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує придбати 80 нових приміських і регіональних поїздів - 1 жовтня компанія оголосила тендер у системі Prozorro.

Економічна правда