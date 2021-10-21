Рада прийняла за основу закон по спрощенню процедур реєстрації сортів рослин

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Верховна Рада прийняла за основу законпроєкт №3680-д щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зазначається, що мета документу - необхідність удосконалити низки положень у нормативних актах, які ускладнюють проходження експертизи нових сортів рослин та їх державної реєстрації.

Законопроєт передбачає внесення змін до законів "Про насіння і садивний матеріал" і "Про охорону прав на сорти рослин".

Документом пропонують:

зменшити кількість експертних та реєстраційних дій/процедур та скасувати більшість суто бюрократичних поточних документів;

встановити чіткі строки щодо процедур експертизи сортів:

до 20 днів - розгляд заявки на сорт (включає розгляд матеріалів заявки, встановлення новизни сорту, пріоритету по сорту та експертизу назви по сорту);

до 30 днів - на державну реєстрацію інтелектуальних прав на сорти рослин з оформленням охоронних документів (патентів та свідоцтв) і внесенням відомостей щодо сорту до державних реєстрів;

визначити граничні строки отримання експертних висновків заявниками після завершення експертних дій в експертному закладі;

уточнити та суттєво доповнити термінологічний ряд, який використовується у законодавстві про охорону прав на сорти рослин, з урахуванням вимог директив ЄС та міжнародних правил з охорони прав на сорти рослин, до яких держава приєдналася на законодавчому рівні;

удосконалити і спростити процедуру державної реєстрації сортів гібридного типу - батьківських компонентів;

удосконалити вимоги і відповідальність до експертного закладу та процедури його уповноваження;

Також пропонують запровадити нову інституцію по процесу експертизи - Експерт сорту (службова особа експертного закладу, яка безпосередньо здійснює експертні дії по сорту).

"Таким чином, впроваджується міжнародна практика, при якій одна особа (експерт сорту) відповідальна за проходження усіх стадій експертиз сорту - від початку розгляду заявки до державної реєстрації прав на сорт та несе персональну відповідальність щодо дотримання вимог законодавства", - пояснили в Раді.

Пропонується також удосконалити принцип сплати державного збору за підтримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти, при якому власник сорту має право самостійно визначати період сплати за підтримку (кількість років).

Нагадаємо:

Агроспільнота очікує прийняття цього законопроєкту до кінця року.

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Економічна правда