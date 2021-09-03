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Земельний гід

Про ринок землі: все, що треба знати

Агроспільнота назвала 10 законопроєктів, прийняття яких очікує до кінця року

П'ятниця, 3 вересня 2021, 18:15
 
Unsplash

Напередодні початку рообти шостої сесії Верховної Ради 9 скликання (вересень 2021 - січень 2022 року) агроспільнота підготувала ключові аграрні законопроєкти, розгляд і схвалення яких у найближчі місяці є важливим для ефективної роботи агросектору.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Асоціація нагадує, що робота шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочнеться 7 вересня 2021 року.

За словами УКАБ, серед пріоритетних законопроєктів, на прийняття яких очікують українські аграрії, - №5202 (про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель) і №2805-Д (щодо функціонування та обігу аграрних розписок).

"Метою законопроєкту №5202 є збільшення площі зрошуваних земель та обсягів вирощеної с/г продукції. Документ містить законодавчу базу для створення неприбуткових організацій водокористувачів.

Це об'єднання фермерів, які будуть здійснювати управління внутрішньогосподарськими меліоративними системами, а також за власний кошт будуть ремонтувати, модернізувати та будувати нові зрошувальні системи, самостійно встановлюватимуть графік та об’єми подачі води на зрошення, та тарифи за послуги зрошення", - пояснили в асоціації.

Водночас законопроєкт №2805-Д передбачає законодавчі зміни, які "дозволять підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання".

"Це в свою чергу сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування", - зазначають в УКАБ.

Також серед ключових законопроєктів агроспільнота назвала №5438-1 про консолідацію земель та №3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів.

"Суть законопроєкту №5438-1 полягає у впорядкуванні земельних ділянок та прав користування ними з метою формування цілісного масиву для раціонального обробітку земель та вирощування с/г продукції", - йдеться у повідомленні.

При цьому, законопроєкт №3205-2 передбачає гарантії держави для отримання кредитів фермерами, що мають до 500 га в обробітку.

"Без такого інструменту фермерам буде вкрай тяжко конкурувати з іншими учасниками ринку", - наполягають в асоціації.

Також у переліку ключових законопроєктів - №3012-д щодо паювання земель держпідприємств та №3716 щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації. Останній визначає регулювання використання безпілотників (дронів) і зміни щодо їх реєстрації, також вноситься поняття "дистанційний пілот". 

Також у переліку від УКАБ - законопроєкт №3131-д або 5600 з виправленнями щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.

"Він покликаний створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель с/г призначення та забезпечити рівне оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками та користувачами", - заявляють в асоціації.

Крім цього, серед ключових, на думку агроспільноти, - законопроєкти № 4601 (щодо посилення відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері захисту рослин), №3680-д (щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння), а також - №4219 (щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки).

Асоціація закликала нардепів включити до порядку денного ВРУ і підтримати зазначені законопроєкти.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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