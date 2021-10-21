Голова НБУ про облікову ставку: Політична мотивація не вписується у контекст сьогодення

фото: nv

Нацбанк приймає рішення по обліковій ставці, зважаючи виключно на економічні фактори, політична мотивація "не вписується у контекст сьогодення".

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, відповідаючи на питання журналістів.

Журналісти, зокрема, запитали, чи відчуває НБУ політичний тиск при прийнятті рішень щодо ставки, та чи були прямі звернення до НБУ від політиків, уряду та Офісу президента.

"Приймаючи рішення по ставці, ми зважаємо виключно на економічні фактори. Політична мотивація підвищення чи непідвищення не вписується взагалі у контекст сьогодення.

З огляду на зростання інфляції у 2021 році, є посилення невдоволення населення високими темпами зростання цін в Україні та в світі. Український центробанк був одним із перших центральних банків, які в цьому році підвищували ставку для боротьби з зростаючою інфляцією", - відповів Шевченко.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Економічна правда