85% українців планують змінити роботу в найближчий рік – опитування

Unsplash

85,6% опитаних українців планують змінити роботу у найближчий рік, якщо буде можливість, 9% ще не думали про зміну роботи найближчого року, а 5,4% опитаних все влаштовує.

Про це свідчать результати опитування, яке провів сайт для пошуку роботи Jooble.

При цьому, 53,3% опитаних спеціалістів зазначили, що для своєї кар'єри обрали б працювати на одному місці якомога довше та змінювати роботу тільки через певні обставини.

Водночас 27?8% обрали б поступово зростати в межах однієї компанії.

А 16,5% вважають, що краще змінювати роботу раз у 2-5 років із перспективою зростання доходів та підвищення посади. 2,4% спеціалістів змінювали б роботу частіше одного разу на 2 роки за потреби.

"49,7% опитаних спеціалістів розповіли, що після зміни роботи їхня заробітна плата здебільшого зростала. Винагорода залишалася без змін - у 32%. У 9,8% опитаних залишалася заробітна плата без змін, але було більше додаткових опцій (страхування, нематеріальні заохочення тощо).

8,5% спеціалістів вказали, що під час зміни роботи їхня зарплата зменшувалася", - повідомляють автори дослідження.

Серед причин, які мотивують змінювати роботу, опитані українці назвали, зокрема, такі: відсутність можливостей для зростання зарплати, відсутність можливостей для кар'єрного розвитку та ненадійність роботодавця.

Також поширеними причинами, які обрали опитані спеціалісти, були токсичність на робочому місці, бажання змін, конфлікт на робочому місці, зміна спеціалізації/професії.

Опитування провели аналітики Jooble на основі анкетування 1530 українських пошукачів у період з 6 вересня по 6 жовтня 2021 року. Провели опитування спеціалістів з галузей виробництва, освіти, медичної сфери, державного сектора, будівництва, готельно-ресторанна сфери, IT, аграрний сектор, логістика та інші.

Анкетування було анонімним та складалося з 10 питань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю написати власний варіант у деяких запитаннях, щоб розширити межі відповідей та дати респонденту можливість виразити свою точку зору. Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. В опитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Нагадаємо:

42,4% опитаних українцв відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, при цьому, 74,1% опитаних спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати.

Економічна правда