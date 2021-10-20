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IFC і ЄБРР допоможуть Мінінфраструктури по концесії порту "Чорноморськ"

Середа, 20 жовтня 2021, 15:40
 
фото: ампу

Мінінфраструктури і Адміністрація морських портів України підписали тристоронній договір з ЄБРР щодо співпраці у реалізації державно-приватного партнерства у Чорноморському порту.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Планують передати у концесію перший термінал, контейнерний термінал та залізнично-поромний комплекс ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

За попередніми розрахунками, оголошення концесійних конкурсів по трьох проєктах може бути здійснене у 2022 році, кажуть у відомстві.

"Робота з інвесторами - у фокусі нашої діяльності для розвитку портів. Наші партнери IFC та ЄБРР надають всебічну підтримку цього процесу. Чорноморський порт - третій за обсягами перевалки вантажів в Україні, відповідно, цей концесійний проєкт є особливо важливим.

В Україні контейнерні перевезення мають великий потенціал для розвитку, адже наразі становлять лише 8,5% від загального обсягу. Після залучення інвестора в порт Чорноморська та модернізації контейнерного термінала, його пропускна спроможність має збільшитися майже вдвічі", - заявив міністр Олександр Кубраков.

ЄБРР та IFC надаватимуть таку підтримку:

  • фінансування підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та конкурсної документації для концесії;
  • підготовка договірної бази;
  • визначення конкурсних критеріїв та правил проведення торгів;
  • налагодження зв’язків та проведення переговорів з потенційними інвесторами;
  • супровід до моменту комерційного закриття транзакцій.

У міністерстві додають, що проєкт "Чорноморськ" є наступним проєктом після двох попередніх зі структурування концесій у портах Херсон та Ольвія, яке здійснювали IFC, ЄБРР та Глобальний фонд фінансування інфраструктури.

"Наразі активи обох портів перебувають у процесі передачі в концесію. Міністерство інфраструктури сприяє фіналізації передачі майна - очікується завершення процесу до кінця 2021 року", - йдеться у повідомленні.

ДП "МТП "Чорноморськ" є одним із найбільших портів України.

"Його модернізація дозволить оптимізувати логістику вантажоперевезень та підвищити якість обслуговування у порту для залучення провідних світових перевізників", - кажуть у міністерстві.

Нагадаємо:

Адміністрація морпортів України розраховує завершити передачу в концесію Херсонського морського порту і СМП Ольвія в грудні цього року.

Економічна правда

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порти концесія Мінінфраструктури ЄБРР

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