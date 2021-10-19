4 тисячі українців: Мінагро презентувало перші дані по "подвійній" приватизації земель

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Мінагрополітики презентувало на базі Націнфраструктури геопросторових даних інформацію про українців, які всупереч закону неодноразово скористалися правом безоплатної приватизації землі (станом на кінець вересня у дашборді 4007 осіб).

Про це повідомили в Мінагро.

"Усі охочі в режимі реального часу на геопорталі відкритих даних можуть ознайомитися з усім пакетом інформації про громадян, які могли до 5-ти разів скористатися правом безоплатної приватизації: кадастровими номерами та правовстановлюючими документами", - заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його словами, це перша хвиля відповідних даних із точки зору приватизації.

"Далі справа - за правоохоронними органами. Безумовно, той, хто зловживав своїм правом безоплатної приватизації, нестиме юридичну відповідальність", - додав Лещенко.

Також він анонсував, що будуть оприлюднені нові факти порушень земельного законодавства.

"Окремо хочу сказати, що за цей період нам вдалося повернути незаконно відчужені землі Міністерству оборони. Йдеться про території військових містечок, аеродромів. А також повернення земель природно-заповідного фонду, водного фонду та лісогосподарського призначення", - додав міністр.

Відповідно до даних дашборду, станом на 27 вересня йдеться про 4007 осіб, які скористались "подвійною" приватизацією землі.

скріншот із презентації Мінагро

За даними станом на кінець вересня, із 4007 осіб 3559 мають по 2 ділянки, 322 - по 3, 111 - по 4, 15 - по 5.

Детальніша інформація про подвійну приватизацію земель - за посиланням.

Нагадаємо:

Лещенко раніше заявляв, що право кожного українця на отримання 2 гектарів землі неможливо забезпечити через брак ділянок.

Згідно ст. 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин має право безкоштовно отримати до 2 га землі для ведення особистого сільського господарства.

У Мінагро хочуть замінити право на безоплатну приватизацію у "фізичних" гектарах правом на фіксовану знижку при купівлі і отриманні в оренду держземель.

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Економічна правда