Saudi Exim Bank відкрив "Укрексімбанку" ліміт на 25 мільйонів доларів
Державний "Укрексімбанк" уклав рамкову угоду із Saudi Exim Bank з загальним лімітом 25 млн доларів США для подальшого фінансування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів банку.
Про це повідомляє прес-служба українського держбанку.
Рамкову угоду уклали з метою розширення співробітництва і розвитку міжнародної торгівлі між Україною та Королівством Саудівська Аравія, додали в банку.
Підписання угоди відбулось 13 жовтня 2021 року під час щорічних зборів учасників Бернського Союзу в Будапешті.
"Укрексімбанк" є членом Празького клубу, що входить до складу Міжнародного союзу страховиків кредитів та інвестицій (Бернський Союз), з жовтня 2008 року", - додали у прес-службі.
Від держбанку угоду підписав член правління Олександр Щур, від Saudi Exim Bank - генеральний директор з кредитування Abdullatif S. AlGhaith.
"Рамкова угода є першою в історії "Укрексімбанку", укладеною з банками Саудівської Аравії - одного із найбільш важливих торговельних партнерів України в близькосхідному регіоні", - зазначили у банку.
"Започаткування нашої співпраці з Saudi Exim Bank надасть імпульс для подальшого розвитку міжнародного співробітництва між Україною та Королівством Саудівська Аравія, сприятиме реалізації спільних проектів у різних сферах економіки та зміцненню торговельних зв’язків, які інтенсивно розвиваються впродовж останніх років", - заявив член правління "Укрексімбанку" Олександр Щур.
Saudi Exim Bank був створений у 2020 р. з метою надання експортного фінансування, гарантій, страхування кредитів та інших можливостей з конкурентними перевагами для посилення довіри до саудівського експорту і його виходу на нові ринки з метою зменшення ризиків та створення доданої вартості для саудівського експорту та імпорту.
Нагадаємо:
11 жовтня відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.
Економічна правда
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