У Міненерго кажуть, що за накопичення вугілля відповідальні генеруючі компанії

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Відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення вугілля несуть генеруючі компанії.

Про це заявив голова міністерства Герман Галущенко під час візиту робочого візиту до Запорізької області.

Міністр у рамках робочого візиту в Запорізьку область відвідав Запорізьку ТЕС і провів нараду про готовність ТЕС до забезпечення стабільного електропостачання в осінньо-зимовий період.

За його словами, Міненерго у межах компетенції готове сприяти вирішенню проблемних питань із постачанням вугілля.

Водночас представники станції запевнили, що зараз постачання вугілля відбувається ритмічно.

Нагадаємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

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Економічна правда