У Міненерго кажуть, що за накопичення вугілля відповідальні генеруючі компанії
Відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення вугілля несуть генеруючі компанії.
Про це заявив голова міністерства Герман Галущенко під час візиту робочого візиту до Запорізької області.
Міністр у рамках робочого візиту в Запорізьку область відвідав Запорізьку ТЕС і провів нараду про готовність ТЕС до забезпечення стабільного електропостачання в осінньо-зимовий період.
За його словами, Міненерго у межах компетенції готове сприяти вирішенню проблемних питань із постачанням вугілля.
Водночас представники станції запевнили, що зараз постачання вугілля відбувається ритмічно.
Нагадаємо:
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.
Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.
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Економічна правда
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